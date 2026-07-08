giorgia meloni la ritardataria

A volte è disorganizzazione, più spesso è un suo modo per segnalare fastidio o imbarazzo in occasione di importanti incontri internazionali Il 13 dicembre del 2022 Giorgia Meloni arrivò nell’aula della Camera con venti minuti di ritardo. Era presidente del Consiglio da poco più di 40 giorni e due giorni dopo avrebbe dovuto partecipare al suo primo Consiglio europeo, la riunione tra i capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea. Avrebbe dovuto iniziare alle 9:30 le sue comunicazioni, il discorso con cui il capo del governo spiega ai parlamentari quale sarà la posizione italiana al Consiglio: si presentò solo alle 9:50, senza particolari motivazioni. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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