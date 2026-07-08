Nella sede del Settore Politiche Sociali di Salerno è stata inaugurata la Toy Circle Box, un punto di raccolta per giocattoli usati. Il progetto mira al recupero e al riutilizzo dei giocattoli, promuovendo sostenibilità e inclusione. La scatola rappresenta un esempio di iniziativa concreta per dare nuova vita ai giocattoli precedentemente usati. L'apertura segna l'inizio di un percorso volto a ridurre sprechi e favorire il riuso.

Tempo di lettura: 2 minuti Una scatola che diventa simbolo di sostenibilità e inclusione. È stata inaugurata questa mattina, nella sede del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, la prima Toy Circle Box, il punto di raccolta che segna l’avvio concreto del progetto dedicato al recupero dei giocattoli usati. L’iniziativa introduce in città un sistema semplice ma efficace: i cittadini possono donare i giochi che non utilizzano più, evitando che finiscano tra i rifiuti indifferenziati e permettendo loro di essere rigenerati e reimmessi in circolazione. Un gesto che unisce attenzione all’ambiente, economia circolare e solidarietà. I giocattoli conferiti nella box saranno indirizzati a una filiera specializzata composta da tre laboratori territoriali, ognuno con una funzione specifica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giocattoli usati tornano a nuova vita: debutta la Toy Circle Box

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