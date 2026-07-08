In un quartiere di Napoli con circa 30.000 abitanti, tra Montecalvario e Via Toledo, si è svolta una festa di solidarietà organizzata da Geely, che ha deciso di aprire il suo primo anno in Italia con questa iniziativa. La manifestazione si è svolta nei vicoli stretti di questa zona dei Quartieri Spagnoli, un’area densamente popolata e caratterizzata da strade molto strette.

Se è qui che c’è il cuore, è da qui che tutto può cambiare. Dai vicoli stretti tra Montecalvario e Via Toledo, dove vivono 30mila persone in un paio di chilometri quadrati. Dai muri vicinissimi tra loro, illuminati dai ritratti di Diego Armando Maradona, e poi dalla dichiarazione d’amore fatta da Pino Daniele. È questa la sua Napoli che ha “mille colori”, sono i Quartieri Spagnoli, con il loro passato inimitabile e disperato che invece adesso racconta la rinascita brillante, il recupero urbano a vantaggio della comunità, dove perfino l’attenzione alla mobilità diventa valore vero per la società. Per questo Geely Italia torna a Napoli, festeggia dove l’azienda ha cominciato nell’estate 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Geely, il primo anno In Italia: è festa di solidarietà ai Quartieri Spagnoli

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