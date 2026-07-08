Il centrocampista dell’Inter potrebbe trasferirsi alla Juventus, con il Nottingham Forest escluso dal suo percorso di mercato. Dopo aver giocato poco nell’ultima stagione, si sta valutando un possibile addio alla squadra nerazzurra. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma si parla di un interesse da parte della Juventus e di un possibile trasferimento. Il giocatore, originario di Roma, è uno dei nomi più papabili per lasciare il club meneghino in vista della prossima stagione.

il centrocampista dell’Inter. Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano da Milano in vista della nuova stagione. Dopo un’annata, quella 20252026, in cui ha trovato decisamente poco spazio nelle rotazioni dell’ Inter, il centrocampista romano è diventato uno dei principali indiziati a lasciare la rosa nerazzurra. Le sirene del mercato suonano forti soprattutto dalla Premier League, ma la volontà del calciatore sta momentaneamente congelando le trattative, modificando i possibili scenari strategici. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Sul classe 1999 si è mosso con grande decisione il Nottingham Forest, pronto a garantirgli una maglia da titolare e un ruolo di assoluta centralità nel calcio inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi non si rassegna: parcheggiato il Nottingham Forest per la Juve. Ecco in cosa spera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, tra Frattesi e il Nottingham Forest spunta... BergvallIl Nottingham Forest sta considerando l'acquisto di Lucas Bergvall, centrocampista del Tottenham, come possibile sostituto di Elliot Anderson, che...

Frattesi verso l’addio all’Inter: il Nottingham Forest torna alla carica. La richiesta di AusilioIl Nottingham Forest ha presentato una nuova offerta per il centrocampista dell’Inter.

Temi più discussi: Occhio Inter, rischi di perdere anche Jones: c'è il Nottingham Forest. E Frattesi...; Inter, non solo Frattesi: nuovo intreccio di mercato con il Nottingham Forest; Khalaili, Chalobah e Jones: all'Inter piacciono ma non sono facili; Frattesi vuole la Juventus: ecco perché Carnevali non ha ancora affondato il colpo.

Forse non lo mai scritto qui, ma ho sempre pensato viste le voci che l'approdo più naturale per Jones fosse il Nottingham Forest, altro che #Inter e Frattesi. x.com

[Fabrizio Romano] NOTIZIA: Davide Frattesi ha dato il suo pieno consenso ed è completamente disponibile a unirsi al Nottingham Forest. reddit

Frattesi non si rassegna: parcheggiato il Nottingham Forest per la Juve. Ecco in cosa speraFrattesi non si rassegna: parcheggiato il Nottingham Forest per la Juve. Ecco in cosa spera il centrocampista dell'Inter ... juventusnews24.com

Inter, Frattesi sblocca l’arrivo di Jones: il Nottingham spinge, lui aspetta la Serie AIl club nerazzurro lavora anche sugli esuberi, con il centrocampista romano verso l'addio: fissato il prezzo per Pavard e Asllani ... msn.com