Francesca Barra | Il lutto non è un lusso

Da ildifforme.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la perdita del padre, Francesca Barra ha deciso di abbandonare improvvisamente la conduzione del programma 4 di sera, affermando che il lutto non è un lusso. La giornalista ha spiegato di aver preso questa decisione per affrontare il dolore e prendersi del tempo. La scelta ha sorpreso i colleghi e il pubblico, che si sono mostrati solidali con la sua situazione personale.

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Dopo la perdita del padre Francesca Barra ha scelto di lasciare la conduzione di 4 di sera, perché "il lutto non è un lusso" Francesca Barraha fatto una scelta drastica, inattesa:ha deciso di lasciare il programma 4 di seraa causa del lutto che ha subito da poco. Inaspettatamente suo padre è morto, lei è riuscita a stargli accanto in questi ultimi giorni ma ha capito che era presto per far terminare il lutto. Prova una grande ferita e secondo lei serve il giusto tempo per metabolizzare ciò che le è successo. AlCorriere della Seraha rilasciato un’intervista nella quale ha sottolineato quanto sia importante prendersi una pausa quando se ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Temi più discussi: Francesca Barra lascia la tv per la morte del papà. Ma fermarsi per lutto è (ancora) un privilegio per pochi; Francesca Barra: La morte di mio padre richiede un passo indietro, per tutta la vita sono stata come un polipo: questa volta no. Non riesco a perdonarmi di non aver trascorso con lui l’ultimo Natale perché lavoravo; Francesca Barra: Non mi perdono di non aver passato con mio padre l'ultimo Natale, per questo oggi mi fermo. Esiste un tempo del lutto che abbiamo smesso di rispettare; Francesca Barra: A fine maggio papà ha iniziato ad accusare dolori, il 15 giugno è morto. Lascio la tv perché il lutto non è un lusso.

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