Proseguirà mercoledì 8 luglio 2026 il pomeriggio di Canale 5 all'insegna della serialità turca. Alle 14.10 ci sarà una nuova puntata di Forbidden Fruit, arrivata alla sua quarta stagione, alle 14.45 sarà proposta Far Away, iniziata da poche settimane in Italia e già diventata un successo, mentre alle 16.45 ci sarà Tutto per la mia famiglia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. A Forbidden Fruit durante la festa per Kaya, Halit era sempre molto gentile con Yildiz la quale, invece, si è scontrata con l'atteggiamento freddo di Erim che l'ha trattata male rovesciandole un drink addosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, Far Away e Tutto per la mia famiglia: le anticipazioni dell'8 luglio

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