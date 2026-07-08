Forbidden fruit 4 replica puntata 8 luglio in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – mercoledì 8 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Caner ed Emir decidono di smettere di fare le spie per Ender e Yildiz. Erim si trasferisce a casa di Ender, che sospetta il figlio nasconda qualcosa e lo spinge con l’inganno a rivelarle i motivi della sua rabbia nei confronti di Yildiz. Ender capisce quindi che Halit sospetta di Yildiz, e tenta di riappacificarsi con lei via messaggio. Intanto Halit invita Kerim in barca e gli tende una trappola: invita anche Yildiz, senza rivelare ai due che saranno insieme. Halit ingaggia un uomo e lo incarica di scattare foto dei due, per avere le prove che Yildiz e Kerim si frequentano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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