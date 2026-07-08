Forbidden fruit 4 replica puntata 8 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, mercoledì 8 luglio, sono disponibili in streaming i due episodi della soap turca Forbidden Fruit 4, trasmessi ieri sera su Canale 5. Si tratta delle puntate 39 e 40, riproposte in replica su Video Mediaset. La piattaforma permette di rivedere gli episodi con un doppio appuntamento, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire nuovamente le vicende dei personaggi.
Doppio appuntamento oggi – mercoledì 8 luglio – con la soap turca Forbidden fruit 4. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 39 e 40 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Caner ed Emir decidono di smettere di fare le spie per Ender e Yildiz. Erim si trasferisce a casa di Ender, che sospetta il figlio nasconda qualcosa e lo spinge con l’inganno a rivelarle i motivi della sua rabbia nei confronti di Yildiz. Ender capisce quindi che Halit sospetta di Yildiz, e tenta di riappacificarsi con lei via messaggio. Intanto Halit invita Kerim in barca e gli tende una trappola: invita anche Yildiz, senza rivelare ai due che saranno insieme. Halit ingaggia un uomo e lo incarica di scattare foto dei due, per avere le prove che Yildiz e Kerim si frequentano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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