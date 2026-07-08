Firenze | agente aggredito e picchiato da due detenuti a Sollicciano
Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito e picchiato da due detenuti nel carcere di Sollicciano, a Firenze. L'aggressione è avvenuta al ritorno dal cortile passeggi, e l'agente ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche presso il pronto soccorso. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze legali o sulla condizione dell'agente.
FIRENZE – Nuovo episodio di violenza nel carcere fiorentino di Sollicciano. Un agente di polizia penitenziaria è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo essere stato aggredito da due detenuti al rientro dal cortile passeggi. Lo rende noto il sindacato Sappe spiegando che l’agente è stato raggiunto da un pugno al volto. “I due detenuti responsabili dell’aggressione – dichiara Francesco Oliviero, segretario del Sappe per la Toscana – sono soggetti che già in altre occasioni si sono resi protagonisti di episodi di violenza nei confronti del personale. Nonostante ciò continuano a permanere nella casa circondariale di Firenze. Èuna situazione che non può più essere tollerata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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