Firenze | agente aggredito e picchiato da due detenuti a Sollicciano

Notizia in breve

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito e picchiato da due detenuti nel carcere di Sollicciano, a Firenze. L'aggressione è avvenuta al ritorno dal cortile passeggi, e l'agente ha riportato ferite che hanno richiesto cure mediche presso il pronto soccorso. Non sono stati riportati dettagli su eventuali conseguenze legali o sulla condizione dell'agente.