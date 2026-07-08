Fertilizzanti Guarda Avs | No a nuove dipendenze | agricoltori ostaggio di chimica e fossili
Un rappresentante di un’associazione di agricoltori ha dichiarato che si oppone all’introduzione di nuovi fertilizzanti chimici, definendoli una dipendenza dai prodotti fossili. Ha sottolineato la volontà di ridurre i costi di produzione e aumentare l’autonomia degli agricoltori, evidenziando che si tratta di una questione legata alla produzione alimentare e non a scopi ricreativi. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità e l’uso di sostanze chimiche in agricoltura.
“Vogliamo ridurre i costi di produzione e aumentare l’indipendenza degli agricoltori, non continuare a generare insicurezze: stiamo parlando di produzione di cibo, non di divertimento”. Lo ha detto l’eurodeputata Cristina Guarda (Avs) a margine della plenaria del Parlamento europeo, dopo il voto sulle misure di sostegno agli agricoltori colpiti dal caro fertilizzanti. Guarda ha criticato un approccio che tratta la crisi come emergenza sporadica invece di investire in alternative agroecologiche, dalla gestione del suolo al sovescio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Fertilizzanti, Guarda (Avs): No a nuove dipendenze: agricoltori ostaggio di chimica e fossili
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