Fertilizzanti Guarda Avs | No a nuove dipendenze | agricoltori ostaggio di chimica e fossili

Notizia in breve

Un rappresentante di un’associazione di agricoltori ha dichiarato che si oppone all’introduzione di nuovi fertilizzanti chimici, definendoli una dipendenza dai prodotti fossili. Ha sottolineato la volontà di ridurre i costi di produzione e aumentare l’autonomia degli agricoltori, evidenziando che si tratta di una questione legata alla produzione alimentare e non a scopi ricreativi. La posizione si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità e l’uso di sostanze chimiche in agricoltura.