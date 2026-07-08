Far Away replica puntata 8 luglio in streaming | Video Mediaset
Oggi, mercoledì 8 luglio, sono disponibili in streaming su Video Mediaset due episodi della soap turca Far Away, rispettivamente il 33 e il 34. La replica è trasmessa da Canale 5 e può essere rivista online tramite la piattaforma di streaming di Mediaset. La programmazione permette di seguire nuovamente le vicende dei personaggi principali attraverso i video messi a disposizione.
Doppio appuntamento oggi – mecoledì 8 luglio – la soap turca Far Away. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi 33 e 34 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Erol avvisa Cihan che lo Sfregiato ha fatto il suo dovere e che Ecmel è in ospedale. Kaya implora il fratello di farlo parlare con Zerrin. Nare, intanto, chiama Sahin, ma le risponde Fidan. Ecmel è preoccupato per la sua incolumità: teme che quando tornerà in carcere, Cihan farà in modo che venga ucciso e dice a Sahin di voler fuggire per mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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