Unai Simon, con 38 crediti, è il portiere della Spagna che non ha ancora subito gol dopo cinque partite e ha mantenuto la porta inviolata contro il Portogallo. È considerato la prima opzione per i quarti di finale nel fantacampionato mondiale.

Dopo cinque partite giocate, non ha ancora subito gol e contro il Portogallo ha blindato la porta spagnola con sicurezza. Unai Simon (38 crediti) è la prima scelta per i quarti di finale. Le Furie Rosse se la vedranno con il Belgio che arriva dai quattro gol rifilati agli Stati Uniti ma la retroguardia della Spagna sembra sempre di più un fortino ben addestrato da De La Fuente. L'estremo difensore dell'Athletic Bilbao ha una fantamedia del 7. Sulla carta, l'Argentina ha il quarto di finale più semplice tra le big. La Svizzera però non è da sottovalutare, nonostante le difficoltà nella sfida con la Colombia risolta solamente ai rigori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i portieri da schierare nella 6ª giornata

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