La Svizzera ha superato la Colombia ai rigori negli ottavi di finale del Mondiale, dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. La partita più equilibrata si è conclusa con la squadra svizzera che si è qualificata per i quarti di finale. I rigori hanno deciso il risultato finale, portando la Svizzera avanti nel torneo. Non ci sono stati gol durante i tempi regolamentari e supplementari, e la decisione è arrivata dagli undici metri.

L'ottavo di finale più equilibrato si è risolto solamente ai calci di rigore, con la Svizzera che va ai quarti di finale del Mondiale battendo la Colombia dopo lo 0-0 tra tempi regolamentari e supplementari. Ritmi bassi e tanti errori da parte delle due squadre nei 90', più frizzanti i supplementari con la traversa di Lucumi e un'occasione per gli elvetici. Nel dettaglio, ecco quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il migliore della partita è Vargas (7) che era acciaccato e gioca solamente i tempi supplementari. Una grande occasione su cui si supera l'altro Vargas, portiere colombiano, poi segna il rigore decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Svizzera-Colombia

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