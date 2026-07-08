Fantacampionato Mondiale i 3 top e i 3 flop di Argentina-Egitto
L'Argentina ribalta il risultato contro l'Egitto, passando da 0-2 a 3-2 nel recupero. Enzo Fernandez segna il gol decisivo, mentre Messi fallisce un rigore ma trova il pareggio. Lautaro Martinez fornisce un assist decisivo per il gol della vittoria. Messi sbaglia un altro rigore, ma contribuisce alla rimonta con un gol e un assist. Fernandez segna il gol finale, mentre l'Egitto subisce la sconfitta dopo aver condotto per gran parte del match.
Rimonta da urlo dell'Argentina di Messi che ribalta lo 0-2 contro l'Egitto e vince nel recupero con il 3-2 di Enzo Fernandez. Il numero 10 dell'Albiceleste sbaglia un altro rigore ma firma il pareggio mentre Lautaro Martinez è autore di una grande prova con l'assist per il gol vittoria del centrocampista. Nel dettaglio, ecco quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il migliore in campo è Mostafa Zico (10), il nome è già tutto un programma vista la sfida agli argentini. Segna e un altro gol gli viene annullato dal Var. Enzo Fernandez (10) trova la prima rete al Mondiale con un colpo di testa in pieno recupero che spedisce i ragazzi di Scaloni ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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