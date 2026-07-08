Rimonta da urlo dell'Argentina di Messi che ribalta lo 0-2 contro l'Egitto e vince nel recupero con il 3-2 di Enzo Fernandez. Il numero 10 dell'Albiceleste sbaglia un altro rigore ma firma il pareggio mentre Lautaro Martinez è autore di una grande prova con l'assist per il gol vittoria del centrocampista. Nel dettaglio, ecco quali sono stati i 3 top e i 3 flop della partita al Fantacampionato Mondiale. Il migliore in campo è Mostafa Zico (10), il nome è già tutto un programma vista la sfida agli argentini. Segna e un altro gol gli viene annullato dal Var. Enzo Fernandez (10) trova la prima rete al Mondiale con un colpo di testa in pieno recupero che spedisce i ragazzi di Scaloni ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Argentina-Egitto

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Fantacampionato Mondiale, i 3 top e i 3 flop di Belgio-EgittoIl risultato finale tra Belgio ed Egitto è stato di 1-1, con un gol di Hassam che ha portato avanti la sua squadra con un tiro preciso nell’angolo.

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