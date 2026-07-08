Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 8 luglio 2026
L’estrazione di VinciCasa si svolge oggi, 8 luglio 2026, alle ore 20.30. I numeri vincenti vengono annunciati al termine della sessione, che mette in palio la possibilità di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. La lotteria si tiene ogni mercoledì sera, e i risultati vengono comunicati subito dopo l’estrazione. Nessun dettaglio sui numeri estratti è ancora disponibile.
Estrazione VinciCasa oggi 8 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 7 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 6 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 5 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 4 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 3 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 8 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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