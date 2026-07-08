Secondo un rappresentante, la crescita della blue economy nel settore cantieristico nel Mezzogiorno supera quella del Nord. La dinamica è attribuibile principalmente alle attività legate al turismo e alla logistica marittima. Questi settori sono considerati i principali motori della crescita, contribuendo a un aumento più rapido nel Sud rispetto alle aree settentrionali del paese. La dichiarazione si basa su dati relativi alle componenti dell'economia del mare.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “I fattori che stanno determinando questa dinamica sono le componenti dell'economia del mare che noi diciamo si muovono, fondamentalmente il turismo e la parte relativa alla logistica. Queste componenti nel Mezzogiorno stanno andando particolarmente bene, devo dire anche che una sorpresa positiva è anche l'incremento della cantieristica nel Mezzogiorno, tant'è vero che il tasso di incremento della produzione nell'ultimo anno, che consideriamo anche della cantieristica, nel Mezzogiorno è superiore al tasso di incremento della cantieristica nel Nord-Est e nel Nord-Ovest”. Lo dichiara Gaetano Fausto Esposito,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Esposito: "Con blue economy cantieristica nel Mezzogiorno cresce più che al Nord"

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