Enrico Mentana scossone in tv | indiscrezioni sul destino del giornalista

Da caffeinamagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova stagione televisiva sta per iniziare e le aziende stanno presentando i palinsesti per il periodo 2026-2027. Tra le novità, si parla di possibili cambiamenti in alcuni programmi e di un possibile cambio di conduzione per alcuni spazi di informazione. Le indiscrezioni riguardano anche il ruolo di alcuni giornalisti di punta e le strategie di programmazione adottate dalle emittenti. Non sono ancora stati confermati ufficialmente i dettagli, ma l’attenzione resta alta sui prossimi sviluppi.

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La nuova stagione televisiva è pronta a prendere forma e gli occhi del mondo della televisione sono puntati sulla presentazione dei Palinsesti La7 2026-2027. L’appuntamento è fissato a Milano, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Principe di Savoia, dove l’emittente guidata da Urbano Cairo illustrerà il progetto editoriale che accompagnerà il pubblico nei prossimi mesi, tra conferme, possibili novità e interrogativi destinati a far discutere. >> Martina Miliddi, dolore e rabbia: dopo il lutto anche lo choc Come ogni anno, la conferenza rappresenta un momento decisivo per comprendere la strategia della rete, conoscere il destino dei principali programmi tv e dei loro conduttori e capire quale direzione prenderà La7 in una stagione che si preannuncia particolarmente delicata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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