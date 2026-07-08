Emergenza clima | Napoli rischia picchi di 47 gradi e allagamenti

Il rischio di temperature fino a 47 gradi e di allagamenti intensi riguarda Napoli, con previsioni di eventi climatici estremi che diventeranno più frequenti e duraturi. La città si trova di fronte a una possibile escalation di condizioni meteorologiche severe, che potrebbero comportare danni e costi maggiori. Le previsioni indicano un aumento della frequenza di eventi estremi, legati al cambiamento climatico, senza specificare tempistiche o probabilità precise.

Napoli, 8 luglio 2026 – Napoli rischia di diventare una delle città simbolo della nuova emergenza climatica nel Mezzogiorno. Non più soltanto caldo estivo, piogge intense o allagamenti occasionali, ma fenomeni estremi destinati a diventare più frequenti, più lunghi e più costosi. È il quadro che emerge dallo studio sulla rischiosità futura della Campania realizzato da AXA Climate e presentato a Napoli, nel corso della tappa del ciclo di incontri “Cambiamenti climatici. Prevenire e mitigare il rischio – AXA incontra il territorio”, promosso dal gruppo assicurativo AXA Italia con il patrocinio di ANIA e della Città Metropolitana di Napoli. Le proiezioni al 2050. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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