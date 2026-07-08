A livello globale, ci sono più di 2,9 milioni di posti di lavoro vacanti nel settore dei trasporti su strada, secondo uno studio dell'International Road Transport Union. Questi posti rappresentano circa l'11% delle posizioni disponibili nel settore, distribuiti su 18 mercati analizzati. La carenza di autisti di camion è riconosciuta come un problema diffuso, con numeri che indicano una mancanza di circa 3 milioni di conducenti nel mondo.

Può stupire ma è la dura legge dei numeri: mancano gli autisti per i camion. A livello globale, uno studio dell'International Road Transport Union individua oltre 2,9 milioni di posizioni vacanti nei 18 mercati analizzati, pari all'11% della professione. L'Europa è tra le regioni più colpite, con un tasso del 13%, ovvero circa 502.000 posizioni che vengono a mancare. Questa tendenza non è né isolata né sorprendente: in quasi tutti i mercati esaminati, la situazione è peggiorata rispetto alla precedente indagine condotta nel 2021. Le cause variano a seconda della regione. In Europa e in Australia, si tratta principalmente di una questione demografica, con un marcato invecchiamento della forza lavoro nel settore dei trasporti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emergenza camionisti, ne mancano 3 milioni nel mondo

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