Elisabetta Gigante ha rivelato che, nonostante la relazione con Sebastiano Mignosa prosegua, convivono ancora in modo discontinuo. Sebastiano trascorre periodi prolungati a casa di Elisabetta, modificando le abitudini quotidiane della donna. La coppia non vive ancora stabilmente sotto lo stesso tetto, anche se i suoi soggiorni sono frequenti. La relazione è nata dopo la partecipazione a Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa procede alla grande dopo Uomini e Donne, tuttavia, non è stato sempre così. I due non convivono ancora insieme in maniera stabile, ma il cavaliere è solito trascorrere periodi molto lunghi a casa della dama, al punto da stravolgere la sua quotidianità. A tal riguardo, la donna ha fatto delle confessioni in merito alla convivenza con l’uomo e ad alcune difficoltà che si è trovata a dover affrontare. Le confessioni di Elisabetta sulla convivenza con Sebastiano dopo Uomini e Donne. Elisabetta Gigante ha rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui ha aperto le porte della sua vita, della sua casa e del suo rapporto con Sebastiano Mignosa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisabetta Gigante svela retroscena sulla convivenza con Sebastiano: difficoltà a letto

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