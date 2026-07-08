A partire dall’8 luglio, le immatricolazioni all’Università di Pisa si aprono con l’introduzione di Sybilla, un assistente virtuale alimentato dall’intelligenza artificiale. Lo strumento è stato sviluppato per fornire supporto immediato a studenti e studentesse durante il processo di iscrizione. Si tratta di una novità rispetto alle modalità di assistenza precedenti, che permette di ricevere informazioni e chiarimenti in modo più rapido e automatizzato.

Pisa, 7 luglio 2026 - Partono l’8 luglio le immatricolazioni all'Università di Pisa e per la prima volta debutta Sybilla, un nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale per offrire un supporto immediato a studentesse e studenti che si vogliano iscrivere. Sybilla dà informazioni su pratiche di segreteria e contribuzione universitaria, carriera e accesso ai corsi di studio anche se naturalmente rimangono attivi i classici canali di contatto, mail e telefono, e resta il servizio di ricevimento in presenza su appuntamento tramite lo Sportello virtuale. "L'intelligenza artificiale è solo lo strumento - spiega Antonio... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecco l'assistente virtuale per aiutare i ragazzi con le immatricolazioni di Unipi

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