Dwayne Johnson interpreterà un stuntman motociclista affetto da demenza nel nuovo film di Greg Kwedar. La produzione ha annunciato il suo coinvolgimento, senza fornire dettagli sulla trama. La scelta di Johnson di interpretare un personaggio con fragilità emotive rappresenta un cambiamento rispetto alle sue precedenti interpretazioni in film d’azione. La lavorazione del film è in fase di sviluppo e non sono stati ancora comunicati tempi di uscita o altri dettagli sul progetto.

Negli ultimi anni Dwayne Johnson ha iniziato ad allontanarsi dall'immagine costruita tra blockbuster e action spettacolari. Il suo prossimo progetto sembra confermare la volontà di esplorare personaggi più fragili e complessi, mettendo al centro emozioni e vulnerabilità. Dopo aver sperimentato ruoli sempre più drammatici, Dwayne Johnson affronterà una nuova sfida con Free Byrd. L'attore interpreterà uno stuntman motociclistico di Las Vegas che nasconde una diagnosi di demenza mentre prepara quello che potrebbe essere il salto più importante della sua vita. Un ultimo salto prima che la memoria svanisca Il nuovo film di Dwayne Johnson si intitola Free Byrd ed è prodotto da Artists Equity, la casa di produzione fondata da Ben Affleck e Matt Damon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dwayne Johnson sarà uno stuntman motociclista con la demenza nel nuovo film di Greg Kwedar

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