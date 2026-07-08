DR Automobiles Groupe sta affrontando un percorso di crescita che include trasformazioni industriali e innovazioni tecnologiche. La società si confronta con la competizione internazionale e punta a sviluppare nuovi modelli e tecnologie per rafforzare la propria posizione sul mercato. La strategia comprende investimenti in ricerca e sviluppo e l’adozione di soluzioni innovative nel settore automobilistico. La società è guidata da un imprenditore che ha avviato questa evoluzione, puntando a consolidare la presenza del marchio a livello globale.

Tra trasformazioni industriali, nuove sfide tecnologiche e competizione globale, Dr Automobiles rappresenta oggi un modello in continua evoluzione. Una realtà nata in Molise, che ha costruito il proprio percorso con determinazione e grinta, anche grazie alla visione e alla passione per le corse di Massimo di Risio, che dalla pista ha trasferito nel business un approccio fatto di istinto, competitività e voglia di evolvere nella direzione giusta. Un percorso che ha portato DR Automobiles Groupe a essere premiata tra le Top 50 Eccellenze Italiane dell’Automotive, il riconoscimento di Gazzetta Motori dedicato alle aziende che rappresentano l’intraprendenza e il Made in Italy nel settore. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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DR Automobiles Groupe: la scommessa di Massimo Di Risio

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