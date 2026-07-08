Dove vedere Cobolli-Fery e Paolini-Kostyuk sport in tv mercoledì 8 luglio

Mercoledì 8 luglio 2026 non sono in programma partite dei Mondiali di calcio, che si stanno giocando in Messico, Canada e Stati Uniti. La giornata si presenta senza incontri ufficiali, offrendo una pausa prima dell'inizio dei quarti di finale, previsto per il giorno successivo. In televisione, si potranno seguire alcune partite di tennis, tra cui Cobolli-Fery e Paolini-Kostyuk, trasmesse in diversi canali.

Mercoledì 8 luglio 2026 non ci saranno partite dei Mondiali di calcio 2026 che si svolgono in Messico, Canada e Stati Uniti. Una giornata di pausa prima dell'avvio dei quarti di finale che inizieranno domani, giovedì 9 luglio con Francia-Marocco. Anche senza Mondiali, gli appassionati di calcio non resteranno senza la loro dose di partite. Infatti ci saranno ben tre partite degli Europei Under 19, una competizione che trasforma in talent scout i tifosi sul divano. In particolare l'attenzione degli italiani è tutta per Danimarca-Italia. Gli Azzurri guidati da Alberto Bollini dopo esser finiti terzi nel girone, si giocheranno la possibilità di partecipare al Mondiale Under 20 in programma nel 2027 in Azerbaijan e Uzbekistan, nella sfida contro la Danimarca che è quindi un vero e proprio spareggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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