Steven Spielberg, con la sua ultima opera “Disclosure day”, ci narra ancora di alieni, di entità extraterrestri che cercano di comunicare con noi. Comunicare cosa? Una nuova Verità religiosa, come il titolo indica: il Dio cristiano, il diavolo, gli angeli e i Santi non esistono. Secondo il regista, infatti, i fenomeni che riteniamo soprannaturali non sono che epifanie, in Terra, di esseri appartenenti ad altre galassie. Per esempio: Margaret, una protagonista, d’improvviso inizia a parlare in lingue straniere, a lei prima sconosciute. Quel che penseremmo sintomo di possessione demoniaca rivela, però, una natura ben più ‘materica’. Il Mistero, infatti, si dipana: semplicemente, gli alieni l’hanno eletta quale tramite con il resto dell’umanità - profeta, verrebbe da dire. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - “Disclosure day” di Steven Spielberg cela un messaggio profondo: gli alieni, forse, non sono fuori di noi

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Disclosure Day REVIEW - Spielberg's WORST Film

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Oh, a proposito di alieni, se non l’avete ancora fatto, andate al cinema a vedere Disclosure day di Steven Spielberg, 2 ore e mezza serrate in cui resterete inchiodati alla poltrona con una serie di colpi di scena degni del maestro del cinema di fantascienza. x.com

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