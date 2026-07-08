‘Dipingere la semplicità’ è il titolo della mostra dedicata alle opere di Renzo Lupo Berghini che a partire da venerdì, alle ore 18.30, verrà ospitata all’interno di Palazzo Tusini. Un vero tributo, quello promosso dal Museo Diocesano e dalla Fondazione InCasa con il patrocinio del Comune di Sarzana, che vuole rendere omaggio a colui che, assieme a Gian Carozzi, è comunemente considerato il più grande pittore sarzanese del Novecento. Collocato di fronte al palazzo vescovile, in via Mazzini 53, quella ricaduta su Palazzo Tusini non è certo una scelta casuale. La mostra verrà infatti allestita in quello che rappresenta la sede e il cuore della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dipingere la semplicità: omaggo a Berghini

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