Dipendenze tra gli studenti italiani calano i consumi di droga ma un giovane su cinque ha già sperimentato una sostanza illegale

Tra gli studenti italiani, il numero di giovani che ha già provato sostanze illegali si attesta intorno al 20 per cento. Per la prima volta dal 2018, i dati indicano una diminuzione nel consumo di droga tra i giovani, anche se si tratta di un calo lieve. La tendenza positiva potrebbe essere collegata a interventi di prevenzione promossi nelle scuole e nelle famiglie.

Per la prima volta dal 2018, il consumo di droga tra i giovani italiani segna un lieve ma significativo passo indietro. Un’inversione di tendenza che sembra dare ragione a chi investe sulla prevenzione nelle scuole e nelle famiglie. Eppure, sotto la superficie di questi numeri apparentemente positivi, si nasconde una realtà molto più inquietante. La Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze presentata nei giorni scorsi racconta un Paese diviso a metà. Da un lato, i segnali di una generazione che forse inizia a percepire i rischi: il consumo di cannabinoidi tra gli studenti scende dal 22% al 21%, quello di cocaina dall’2,2% all’1,8%. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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