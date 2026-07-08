La premier ha dichiarato che l’Italia manterrà gli impegni presi con la Nato sull’aumento delle spese per la difesa, ma ha precisato che le decisioni saranno prese dal governo in base alle necessità nazionali. La frase, pronunciata durante un intervento ufficiale, ha suscitato attenzione per il tono deciso e per il messaggio diretto rivolto anche a un ex presidente degli Stati Uniti, con cui c’è stata una stoccata implicita.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che l’Italia intende rispettare gli impegni assunti nell’ambito della Nato sull’aumento delle spese per la difesa, sottolineando però che il percorso sarà definito dal governo in base alle esigenze del Paese. Al termine del vertice Nato di Ankara, Meloni ha spiegato che Roma continuerà a onorare gli impegni presi, ma «in modo sostenibile», stabilendo autonomamente tempi, modalità e priorità in relazione al contesto economico e strategico. «La Nato è unita e pronta a rafforzarsi». Nel corso della conferenza stampa, la premier ha definito il summit un segnale di compattezza dell’Alleanza Atlantica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Decidiamo noi”. Meloni, che stoccata a Trump: le parole della premier, clamoroso!

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Lerrore di Meloni con Donald Trump: il linguaggio del corpo

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