Il futuro di Trevoh Chalobah è al centro delle discussioni tra l’Inter e il Como, con un possibile trasferimento in vista. La trattativa si concentra sulle strategie del club nerazzurro, che ha avviato un dialogo con l’agente del giocatore e con il club lombardo. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre si definiscono gli accordi e le condizioni del trasferimento.

di Francesco Aliperta Inter, il dialogo tra Marotta e Suwarso definisce gli scenari per il centrale: ecco le strategie del club nerazzurro. Il futuro di Trevoh Chalobah resta uno dei temi caldi di questo mercato estivo, al centro di un asse privilegiato tra Inter e Como. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto Fabrizio Romano, che attraverso il suo canale YouTube ha svelato i retroscena dei contatti tra i due club. «Contatti diretti tra presidenti, Suwarso e Marotta per parlarsi a proposito della questione legata a Trevoh Chalobah», ha spiegato l’esperto di mercato, sottolineando la volontà delle società di mantenere trasparenza e cordialità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Dall’asse Inter Como alla chiamata di Marotta: il punto di Fabrizio Romano sul futuro di Chalobah

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