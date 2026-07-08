Giuseppe Conte ha nuovamente criticato il Giornale, definendo la sua campagna come una “campagna del fango”. In un intervento pubblico, ha evitato di rispondere direttamente alle domande sui fatti riguardanti la gestione dell’emergenza Covid e sulla commissione d’inchiesta. Contestualmente, ha accusato il centrodestra di aver compiuto uno “strappo” istituzionale, senza fornire ulteriori dettagli o chiarimenti. La sua posizione resta incentrata sulle accuse rivolte ai media e alla maggioranza.

Giuseppe Conte attacca la commissione d'inchiesta sul Covid e la maggioranza, accusando il centrodestra di mettere in atto uno “strappo istituzionale” e di aver organizzato un “teatrino indecente” insieme ai quotidiani del gruppo Angelucci: “Loro indicano le persone da sentire, le fanno sentire da consulenti che hanno la loro fiducia, acquisiscono così materiale "probatorio" illegittimo, lo passano ai tre giornali del loro collega di maggioranza Angelucci, e così alimentano la campagna del fango, di cui sono specialisti con alcuni trombettieri sulle tv amiche. Tutto questo funziona a un patto: che gli italiani siano tutti tonti”. L'affondo si concentra sulla decisione del presidente della commissione, Marco Lisei (FdI), di approvare una procedura per cui “comuni cittadini potranno essere ascoltati come testimoni in totale segretezza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Covid, Conte attacca ancora il Giornale: "Campagna del fango". Ma continua a non rispondere

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Commissione Covid, Conte: Fratelli d'Italia rimesta nel fango, ma gli torna addosso

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