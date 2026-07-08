cosa rende speciale flavio cobolli

Nel 2025, il marchio ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans con un team clienti dopo che le due vetture ufficiali sono state eliminate. I costruttori più dotati di budget e team più numerosi solitamente schierano più di un veicolo alla gara. Questa strategia permette loro di aumentare le possibilità di vittoria, ma nel 2025 è toccato a un team indipendente portare avanti la sfida, dato che le vetture ufficiali non sono state in grado di competere.

I costruttori che lavorano meglio e con più budget si presentano ogni anno alla 24 Ore di Le Mans con più di un equipaggio. Così può accadere che – come successo nel 2025 – le due vetture ufficiali saltino e il marchio sia costretto a rifugiarsi in quella di un team clienti per vincere. Saltate le due Ferrari numero 50 e 51, favorite assolute alla vigilia, la corsa è stata vinta da quella gialla numero 83 di Ye Yifei, Philip Hanson e soprattutto del mitico Robert Kubica che ha sconfitto la Porsche quasi da solo. Il tennis maschile italiano è ormai una macchina di proporzioni simili e non lo scopriamo oggi, ma ci sono alcuni dati statistici che stanno diventando impressionanti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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