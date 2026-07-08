Corso pratico di lettura espressiva per docenti

Da orizzontescuola.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un corso pratico di lettura espressiva per insegnanti si concentra sull’uso della voce come strumento di lavoro. Viene insegnato come gestire la voce senza affaticarsi, modulare ritmo e volume per mantenere l’attenzione e leggere ad alta voce in modo efficace. Il corso mira a migliorare le competenze vocali degli insegnanti, spesso poco approfondite, per rendere più coinvolgente la comunicazione con gli studenti.

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La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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