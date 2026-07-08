Corso pratico di lettura espressiva per docenti
Un corso pratico di lettura espressiva per insegnanti si concentra sull’uso della voce come strumento di lavoro. Viene insegnato come gestire la voce senza affaticarsi, modulare ritmo e volume per mantenere l’attenzione e leggere ad alta voce in modo efficace. Il corso mira a migliorare le competenze vocali degli insegnanti, spesso poco approfondite, per rendere più coinvolgente la comunicazione con gli studenti.
La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Jolly Phonics One-Month Course – Batch 2 (Class -7) By Skillveda
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A Vignola, alla Libreria Castello di Carta giovedì 2 e giovedì 9 luglio dalle ore 18 alle ore 20, ci sarà Gocce di voce: due lezioni di Sara tarabusi sull'uso della voce e sulla lettura espressiva. Il corso propone un metodo pratico e concreto per leggere ad alta voc facebook
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