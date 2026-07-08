La Roma valuta l’acquisto di Tresoldi, ma per completare l’operazione deve cedere Dovbyk. La pista per il Genoa è ormai sfumata, secondo quanto riportato. La trattativa riguarda il ruolo di attaccante, con il club giallorosso interessato al giocatore ucraino. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui tempi o sulle modalità del trasferimento. La notizia ha generato discussioni tra i tifosi sui social.

2026-07-07 10:25:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: Il futuro dell’attacco della Roma passa da Artem Dovbyk. È questo il primo tassello di un effetto domino che potrebbe cambiare il volto del reparto offensivo giallorosso. Prima però serve un’uscita. E la società, stavolta, ha un obiettivo ben preciso: monetizzare. Il Genoa si è fatto avanti chiedendo l’attaccante ucraino in prestito. I contatti non sono mancati, tanto che Daniele De Rossi ha parlato direttamente con il giocatore per capire margini e disponibilità. Una pista concreta, ma che la Roma ha deciso di raffreddare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Tentazione Tresoldi per la Roma, ma serve cedere Dovbyk: raffreddata la pista Genoa, il motivo

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