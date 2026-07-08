Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota
Le consulenze di gruppo offerte da Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono completare la domanda per le 150 preferenze massime per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Queste sessioni hanno l’obiettivo di assistere i partecipanti nella compilazione della domanda. La partecipazione è riservata a coloro che intendono ricevere supporto specifico in questa procedura. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono organizzate in modo da fornire indicazioni pratiche.
Le consulenze di gruppo di Orizzonte Scuola Plus sono dedicate ai docenti che devono compilare la domanda per le massime 150 preferenze per le supplenze. Durante l’incontro (ristretto ad un massimo di 5 partecipanti), gli esperti forniscono indicazioni operative sulla compilazione dell’istanza, potrai porre domande, ti saranno i dubbi e ti saranno illustrati i criteri da seguire per una scelta consapevole delle preferenze. Giovedì 16 luglio, ore 14:30 – 15:30; EsauritoGiovedì 16 luglio, ore 16:00 – 17:00; 1 solo posto rimastoGiovedì 16 luglio, ore 17:15 – 18:15. Venerdì 17 luglio, ore 10:30 – 11:30;Venerdì 17 luglio, ore 11:45 – 12:45;Venerdì 17 luglio, ore 14:45 – 15:45;Venerdì 17 luglio, ore 16:00 – 17:00;Venerdì 17 luglio, ore 17:15 – 18:15. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Mobilità 2026/27, come compilare la scelta delle preferenze
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AVVISO A partire da mercoledì 8 luglio sarà possibile prenotare una consulenza, tramite il seguente link: https://www.consulenzeflccgilpa.it/prenota/ Le consulenze sono dedicate a: Domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione; Compilazione d facebook
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