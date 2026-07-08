Consulenze per la compilazione delle 150 preferenze | posti limitati prenota

Notizia in breve

Le consulenze di gruppo offerte da Orizzonte Scuola Plus sono rivolte ai docenti che devono completare la domanda per le 150 preferenze massime per le supplenze. I posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Queste sessioni hanno l’obiettivo di assistere i partecipanti nella compilazione della domanda. La partecipazione è riservata a coloro che intendono ricevere supporto specifico in questa procedura. Le consulenze si svolgono in gruppi e sono organizzate in modo da fornire indicazioni pratiche.