Condotte 1880 | Valter Mainetti energie rinnovabili e nuovi lavori

A tre anni dall’acquisizione del settore principale di Condotte d’Acqua, la società ha annunciato nuovi investimenti nel settore delle energie rinnovabili e l’apertura di 300 nuovi posti di lavoro. La società, ora sotto nuova gestione, punta a sviluppare progetti legati a energie pulite e sostenibili. Non sono stati forniti dettagli sui finanziamenti o sui tempi di realizzazione. La società ha confermato che le attività di costruzione e manutenzione continueranno come previsto.

A tre anni dall’acquisizione del “core” della storica azienda di costruzioni Società Italiana Condotte d’Acqua in amministrazione straordinaria, la nuova impresa Condotte 1880, che ha mantenuto il marchio, sviluppa un’intensa partecipazione a nuovi appalti in Italia e soprattutto all’estero, con particolare espansione per oltre 500 milioni di infrastrutture in energia rinnovabile, che rientrano nel portafoglio di circa 8 miliardi fra lavori in corso e da avviare soprattutto all’estero. L’obiettivo di Valter Mainetti, presidente e amministratore delegato, è la conferma della credibilità operativa e l’affermazione della capacità ingegneristica che l’impresa si è conquistata in oltre 140 anni di ininterrotta attività. 🔗 Leggi su Panorama.it

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