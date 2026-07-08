Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie per le assunzioni AGGIORNATO

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso per docenti bandito con DDG n. 29392025, rivolto alla scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti disponibili sono 30. La pubblicazione riguarda le liste di candidati ammessi e le relative posizioni. La procedura di assunzione è in corso, con le graduatorie disponibili online per consultazione.

Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR 3, graduatorie e assunzioni: facciamo il punto

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Ecco la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com

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