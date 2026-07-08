Ghali ha indossato un look che richiama un principio fondamentale di stile. La sua scelta di abbigliamento evidenzia l’attenzione ai dettagli e alla coerenza tra capi e accessori. La presenza di elementi distintivi e l’armonia complessiva del look sono stati notati come esempi pratici di come combinare diversi pezzi. La composizione visiva ha mostrato un’attenzione consapevole alle proporzioni e alle tonalità, senza ricorrere a eccessi o contrasti troppo marcati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Anche quando è lontano dalle fashion week, Ghali sembra non riuscire a fare a meno di sfoggiare grandi look. Avvistato per le strade di Milano, il rapper ci ha riportato alla mente quella cara vecchia regola che impone un’attenzione rigorosa al proprio look indipendentemente dalla situazione. Insomma, non c’è differenza tra una Settimana della Moda, un importante torneo di tennis e una passeggiata in città. Il risultato, consentitemi il gioco di parole, è stato generazionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con questo look Ghali ci ha ricordato un'importante regola di stile

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