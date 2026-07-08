Oggi, nella sala Stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, si è tenuta una presentazione del libro intitolato “Quando la poesia cura”. La cerimonia è stata organizzata dalla Prima commissione consiliare, con il presidente Andrea Tomaello. La pubblicazione affronta il tema di come la poesia possa avere effetti terapeutici, collegandosi all’uso della letteratura come strumento di cura. Non sono stati annunciati altri interventi o dettagli riguardanti l’evento.

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), ha presentato il libro ‘Quando la poesia cura. Leggere l'Inferno con gli occhi della medicina', dialogando con l'autore, Giovanni Mandoliti, medico chirurgo, specialista in Radioterapia e Oncologia Clinica, già primario di Radioterapia Oncologica e già presidente dell'Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica. Erano inoltre presenti alla conferenza stampa Giovanni Leoni, Vicepresidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, e alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Este. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: ‘Quando la poesia cura. Leggere l'Inferno con gli occhi della medicina'

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