Comunicato Stampa | Presentato in Consiglio Veneto il romanzo di Loris Giuriatti Il silenzio degli altopiani
In una sala stampa di palazzo Ferro Fini, a Venezia, è stato presentato oggi il romanzo di Loris Giuriatti intitolato “Il silenzio degli altopiani”. La presentazione è avvenuta nella sala “Oriana Fallaci” dell’assemblea legislativa veneta. La consigliera regionale ha introdotto l’autore e il libro, pubblicato da Rizzoli.
La consigliera regionale Chiara Luisetto (Partito Democratico) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il romanzo di Loris Giuriatti “Il silenzio degli altopiani”, edito da Rizzoli. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Presentazione del Pdl a sostegno dei Caregiver
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto l'inno nazionale FIDAS donatori sangueIn Consiglio Veneto è stato presentato l'inno nazionale della FIDAS, associazione di donatori di sangue.
Altopiani, silenzi e segreti: Loris Giuriatti racconta guerra e migrazioni attraverso gli occhi della gente di montagnaLoris Giuriatti narra le esperienze delle comunità di montagna durante la Prima guerra mondiale, con particolare attenzione al Pasubio.
Temi più discussi: Comunicato Stampa: Presentato l’Anguana Charity Music Festival di Mussolente (VI), dal 9 al 12 luglio; COMUNICATO STAMPA -SALERNO PRIDE 2026: PRESENTATA L’EDIZIONE 2026 DEL SALERNOPRIDE SENZA ESCLUSIONE DI CORPI; Comunicato Stampa/ Violenza sulle donne: alla Camera dei Deputati presentato il progetto Trame di rinascita. Formazione, artigianato e lavoro per favorire empowerment e autonomia; Comunicato Stampa: Presentata l’87’ sagra delpesce di Chioggia.
COMUNICATO STAMPA La Pro Loco di Mola, lunedì 20 luglio prossimo alle ore 19,30, ha organizzato, l’evento dal titolo: QUATTRO SECOLI IN SEI CORDE: PERCORSO PER CHITARRA SOLA. L’evento sarà presentato con ingresso libero nella sala confer facebook
?COMUNICATO STAMPA? Presentato il 7° Rapporto @Assogestioni-Censis Le opportunità della previdenza complementare Previdenza complementare: questa sconosciuta x.com
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il Quarto Grand Prix Dance AICS del 19 aprile, a JesoloOggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Stefani Presidente, Matteo Pressi, e il Vice Capogruppo, Eleonora Mosco, hanno presentato la quarta edizione del ‘Grand ... iltempo.it
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto il libro Il futuro ad alta quota di Andrea Ferrazzi(Arv) Venezia, 8 aprile 2026 - Il consigliere regionale Nicolò Maria Rocco (Riformisti Veneti in Azione) ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro ... iltempo.it