Comunicato Stampa | Presentato in Consiglio Veneto il romanzo di Loris Giuriatti Il silenzio degli altopiani

Notizia in breve

In una sala stampa di palazzo Ferro Fini, a Venezia, è stato presentato oggi il romanzo di Loris Giuriatti intitolato “Il silenzio degli altopiani”. La presentazione è avvenuta nella sala “Oriana Fallaci” dell’assemblea legislativa veneta. La consigliera regionale ha introdotto l’autore e il libro, pubblicato da Rizzoli.