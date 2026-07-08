Comunicato Stampa | Presentato in Consiglio Veneto il romanzo di Loris Giuriatti Il silenzio degli altopiani

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una sala stampa di palazzo Ferro Fini, a Venezia, è stato presentato oggi il romanzo di Loris Giuriatti intitolato “Il silenzio degli altopiani”. La presentazione è avvenuta nella sala “Oriana Fallaci” dell’assemblea legislativa veneta. La consigliera regionale ha introdotto l’autore e il libro, pubblicato da Rizzoli.

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La consigliera regionale Chiara Luisetto (Partito Democratico) ha presentato oggi, a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il romanzo di Loris Giuriatti “Il silenzio degli altopiani”, edito da Rizzoli. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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