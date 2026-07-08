come gioca messi

Durante gli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio, l’Argentina ha avuto una partita difficile contro l’Egitto. Messi, che ha 39 anni, ha camminato molto sul campo e si è spesso guardato attorno. La sua tecnica rimane evidente, anche se l’intera squadra ha mostrato difficoltà nel gioco. La partita è rimasta equilibrata fino alla fine, con l’Argentina che ha comunque passato il turno.

Cammina molto, ma si guarda anche molto attorno: una cosa che, unita alla sua tecnica, lo rende ancora determinante nonostante i 39 anni Per buona parte della partita degli ottavi di finale dei Mondiali maschili di calcio contro l’Egitto, l’Argentina, ha giocato male. Quando mancavano circa venti minuti alla fine della partita, l’Egitto stava vincendo 2-0 e sembrava più probabile il gol del 3-0 che non una rimonta dell’Argentina. Invece è finita 3-2 per l’Argentina, e anche questa volta c’entra molto Lionel Messi, numero 10 e capitano della squadra, che con lui – in buona misura grazie a lui – vinse i Mondiali nel 2022. Fino al 79° minuto Messi – otto volte vincitore del Pallone d’oro, il premio individuale più importante del calcio – non aveva combinato granché. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Quando Messi gioca sul serio è immarcabile!

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