La Juventus ha incontrato l’entourage del portiere argentino, Dibu Martinez, per discutere di un possibile trasferimento. La società bianconera sta lavorando per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione. La trattativa si concentra sulla possibilità di ingaggiare il portiere, con incontri che si sono svolti nelle ultime ore. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali o accordi conclusi.

sul futuro del portiere argentino. La Juventus cerca l’accelerata per ridisegnare la propria difesa e blindare la porta in vista della prossima stagione calcistica. Nella giornata odierna, i vertici della dirigenza bianconera hanno avuto un incontro con l’entourage di Emiliano “Dibu” Martínez. Il portiere argentino, attualmente al centro dei riflettori internazionali, rimane in assoluto il bersaglio preferito della Continassa per assumere il ruolo di titolare tra i pali. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il nodo Aston Villa e la strategia post-Mondiale. Nonostante il faccia a faccia con gli agenti del calciatore sia servito a gettare basi solide e a confermare il gradimento reciproco, la strada per arrivare alla fumata bianca presenta ancora un ostacolo non indifferente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Come è andato l’incontro tra la Juventus e l’entourage del Dibu Martinez. Le ultimissime

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Si è concluso anche l’incontro fra la dirigenza @juventusfc e l’intermediario Vlado #Lemic che cura la trattativa per Dibu #Martinez, il portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa. Le immagini esclusive sempre su @tvdellosport x.com

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