Un uomo è stato ucciso da una ferita da arma bianca in casa e morto per dissanguamento in due ore. Si riferisce che avrebbe potuto salvarsi utilizzando un laccio emostatico o recandosi autonomamente al pronto soccorso. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’aggressione. La vittima è deceduta poco dopo l’incidente, nonostante le possibilità di intervento rapide.

Civitanova, 8 luglio 2026 – Ucciso da una coltellata e morto per dissanguamento nel giro di due ore, si sarebbe potuto salvare con uno laccio emostatico, o andando anche da solo al pronto soccorso. Sono le prime valutazioni del medico legale Antonio Tombolini, dopo l’autopsia sulla salma di Marco Pennesi, i l 62enne civitanovese ucciso mercoledì in casa sua, in viale Matteotti, dalla compagna Isabella Di Mattia. Ieri mattina, su incarico del sostituto procuratore Enrico Riccioni, il consulente ha svolto l’accertamento all’obitorio. Pennesi sarebbe stato colpito da un solo fendente, vibrato con una certa violenza da una persona che era davanti a lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coltellate in casa, Pennesi morto in due ore: “Si poteva salvare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La coltellata, la cocaina e tre ore in casa col compagno morto: la confessione di Isabella Di Mattia

Notizie e thread social correlati

Civitanova Marche (MC), 62enne Marco Pennesi ucciso a coltellate in casa sua: arrestata la compagna 34enne - VIDEOUn uomo di 62 anni è stato trovato morto nella sua casa a Civitanova Marche, con ferite da arma da taglio.

Marco Pennesi trovato morto in casa a Civitanova Marche, sospetti sulla fidanzata: "Litigavano spesso"Un uomo di 62 anni è stato trovato morto in casa a Civitanova Marche, con ferite da arma da taglio e oggetti contundenti.

Temi più discussi: Omicidio a Civitanova Marche: 62enne ucciso a coltellate in casa. Arrestata la compagna; Uccide il compagno Marco Pennesi in casa a coltellate: choc a Civitanova; Civitanova Marche, uomo di 62 anni ucciso in casa a coltellate; Ucciso in casa a coltellate, sospetti sulla compagna.

Coltellate in casa, Pennesi morto in due ore: Si poteva salvareIl 62enne civitanovese ucciso dall’emorragia causata dalla coltellata. Primi risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale Tombolini ... ilrestodelcarlino.it

Il corpo mostra ferite da arma da taglio su un braccio e colpi da corpo contundente in testa. Marco Pennesi muore dissanguato. Indagini in corso. #donne #violenza ilrestodelcarlino.it/macerata/crona… cronachemaceratesi.it/2026/07/01/omi… x.com

Ucciso in casa a coltellate, sospetti sulla compagnaLa vittima è Marco Pennesi, 62 anni, trovato morto nella sua abitazione sul lungomare di Civitanova Marche. Meno di 24 ore prima i Carabinieri erano intervenuti per sedare una lite fra l'uomo e la don ... rainews.it