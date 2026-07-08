Durante l’estate, i neonati e i bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili al colpo di calore. La prevenzione include evitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere l’ambiente fresco. È importante somministrare acqua regolarmente e vestirli con abiti leggeri. In caso di sintomi come pelle calda, arrossata o letargia, bisogna raffreddare rapidamente il bambino e chiamare il 118.

Il colpo di calore è un fenomeno che in estate non va mai trascurato, e questo è vero a tutte le età. Ma mentre gli adulti possono autoregolamentarsi, questo non può accadere con neonati e bambini, che invece meritano di ricevere le giuste forme di prevenzione e di primo soccorso nel caso accada. Qui diamo informazioni di massima: è sempre consigliabile chiedere maggiori informazioni al proprio pediatra o alla propria pediatra. Cos’è il colpo di calore. Come spiega il sito dell’ Ospedale Bambin Gesù, i colpi di calore sono malori associati all’innalzamento improvviso della temperatura corporea, o meglio alla combinazione tra caldo e umidità. Le cause infatti consistono in una pericolosa combinazione tra temperatura ambientale elevata, alto tasso di umidità e scarsa aerazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Colpo di calore nei bambini: cosa è davvero efficace per proteggere i più piccoli

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