Colpo di calore nei bambini | cosa è davvero efficace per proteggere i più piccoli

Durante l’estate, il rischio di colpo di calore nei bambini è elevato, poiché non possono autoregolare la temperatura corporea come gli adulti. È importante evitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere i bambini in ambienti freschi e ventilati. Si consiglia di somministrare acqua regolarmente e di vestirli con abiti leggeri. In caso di sospetto colpo di calore, si deve spostare il bambino in un luogo fresco, raffreddarlo con panni umidi e chiamare il 118.

Il colpo di calore è un fenomeno che in estate non va mai trascurato, e questo è vero a tutte le età. Ma mentre gli adulti possono autoregolamentarsi, questo non può accadere con neonati e bambini, che invece meritano di ricevere le giuste forme di prevenzione e di primo soccorso nel caso accada. Qui diamo informazioni di massima: è sempre consigliabile chiedere maggiori informazioni al proprio pediatra o alla propria pediatra. Cos’è il colpo di calore. Come spiega il sito dell’ Ospedale Bambin Gesù, i colpi di calore sono malori associati all’innalzamento improvviso della temperatura corporea, o meglio alla combinazione tra caldo e umidità. Le cause infatti consistono in una pericolosa combinazione tra temperatura ambientale elevata, alto tasso di umidità e scarsa aerazione. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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A Secret Mission Begins: Hand-Digging a Hidden Bunker to Protect Important Documents- Trieu Duong TV

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