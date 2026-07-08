colpi di calore come tutelare gli animali

Notizia in breve

Durante le giornate calde, il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro ha diffuso indicazioni per proteggere gli animali da colpi di calore. Le raccomandazioni riguardano sia gli animali domestici sia quelli delle tenute agricole nelle zone di Prato, Montemurlo e della Vallata. Si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole, di fornire acqua fresca e di ridurre le attività all’aperto durante le ore più calde.