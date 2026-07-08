Colpi di calore Come tutelare gli animali
Durante le giornate calde, il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro ha diffuso indicazioni per proteggere gli animali da colpi di calore. Le raccomandazioni riguardano sia gli animali domestici sia quelli delle tenute agricole nelle zone di Prato, Montemurlo e della Vallata. Si consiglia di evitare l’esposizione diretta al sole, di fornire acqua fresca e di ridurre le attività all’aperto durante le ore più calde.
Come proteggere i nostri animali da caldo e colpi di calore: ecco i consigli del dipartimento di prevenzione dell’ Asl Toscana centro che rigurdano anche gli animali d’affezione e quelli delle tenute agricole della Vallata, di Prato, Montemurlo e dei Medicei. Bestiole che vanno tutelate dalle alte temperature, da caldo estivo o colpi di calore per prevenire problemi di salute. Cani, gatti, conigli, galline e altri piccoli animali possono infatti essere particolarmente vulnerabili durante il periodo estivo. Per questo il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro richiama l’attenzione dei proprietari sull’importanza di adottare semplici ma efficaci misure di prevenzione per tutelare il benessere degli animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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