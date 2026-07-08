Christine Lagarde dalla Bce alla corsa all’Eliseo? La strategia della banchiera centrale i sondaggi e l’ultima carta di Macron

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Christine Lagarde, attuale presidente della Banca centrale europea, potrebbe essere una delle candidate alle prossime elezioni presidenziali. Mentre Marine Le Pen si presenta come candidata ufficiale, i sondaggi mostrano un quadro incerto. Nel frattempo, il presidente in carica ha annunciato una strategia che potrebbe includere una sua ultima candidatura. La scena politica si muove con attenzione anche intorno alle mosse della donna alla guida della BCE, considerata una possibile alternativa alle figure tradizionali.

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Parigi, 8 luglio 2026 – Mentre tutti i riflettori sono puntati su Marine Le Pen e il suo ritorno dirompente al centro della scena, dopo l’annuncio ufficiale della sua candidatura, nonostante la condanna in appello, un’altra donna si muove dietro le quinte.  Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (Bce) dal 2019 e già direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) tra il 2011 e il 2019, potrebbe porre fine al suo mandato a Francoforte prima del previsto. Una scelta che permetterebbe al presidente francese Emmanuel Macron di influenzare la nomina del suo successore alla guida dell’istituzione monetaria europea e, parallelamente, consentirebbe a Lagarde di giocare un ruolo di primo piano nelle prossime elezioni presidenziali francesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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