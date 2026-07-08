Chris Jericho ha dichiarato di aver utilizzato le conversazioni con la TNA per negoziare un’offerta più vantaggiosa con la WWE nel 2007, anno in cui tornò nel circuito principale. La storia riguarda il suo rapporto con la TNA prima di rientrare nel roster WWE, una delle più discusse nel mondo del wrestling. Jericho ha affermato di aver sfruttato le trattative con la promotion alternativa per ottenere condizioni migliori dall’azienda di Stamford.

Tra le innumerevoli storie che offre il wrestling, una di quelle più clamorose al punto da sembrare finte era quella dell’incontro tra Chris Jericho e la TNA prima del ritorno in WWE di Y2J nel 2007. Adesso, a molti anni di distanza, e per bocca dello stesso Jericho, veniamo a sapere che si trattava ben più di semplici rumors. Infatti, queste conversazioni rappresentavano una strategia molto ben congeniata. Durante il Q&A per la settima stagione di Dark Side of The Ring, la famosa serie che racconta alcuni degli episodi eo personaggi più controversi del wrestling, tenutosi due giorni fa, Jericho ha raccontato la storia, mai resa pubblica prima, che offre un retroscena molto interessante in merito alle negoziazioni che hanno portato a uno dei ritorni migliori di sempre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chris Jericho: “Utilizzai le conversazioni con la TNA per ottenere un’offerta migliore da Vince McMahon”

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