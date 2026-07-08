Chiesa di San Francesco Via ai lavori di restyling | Più sicurezza e decoro

Da ilgiorno.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori di restauro e restyling della chiesa di San Francesco, con la presenza di una gru alta quanto l’antico campanile sul piazzale. Sono state installate recinzioni e segnaletica di cantiere per garantire la sicurezza. L’intervento mira a migliorare il decoro e favorire il rilancio dell’edificio storico, dopo un’attesa durata nel tempo.

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Una gru alta come l’antico campanile sul piazzale, le recinzioni e la segnaletica di cantiere pronte, i lavori, dopo una lunga, attesa, al via: parte l’operazione restauro e restyling alla Chiesa di san Francesco, obiettivi sicurezza, decoro e rilancio. L’intervento, in lista d’attesa ormai da quasi otto anni, riguarda sia l’antico complesso monastico alle porte del borgo, polo religioso e luogo di devozione, cuore di tante attività culturali e sede di eventi e rassegne, che il sagrato esterno, da strappare al ‘disordine’ con un intervento di riqualificazione massiccio, condotto in porto dopo un lungo e non sempre semplice negoziato con la Sovrintendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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