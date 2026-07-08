Chi vot-IA-mo?

Sempre più cittadini americani usano l’intelligenza artificiale per chiedere chi votare. Secondo un articolo del New York Times, oltre a consultare l’IA per scelte di abbigliamento o traduzioni, si rivolgono anche per decisioni politiche. La tendenza si sta diffondendo in modo crescente, con utenti che cercano consigli sulle preferenze elettorali attraverso strumenti digitali. Non ci sono dati ufficiali, ma il fenomeno viene segnalato come un cambiamento nelle modalità di informazione e decisione politica.

Un interessante articolo del New York Times riporta come sia sempre più comune, tra i cittadini americani, non soltanto chiedere all’IA quale cravatta abbinare all’abito o come al meglio tradurre una versione in latino bensì, anche, chi votare. Con diversi esempi, si racconta come la signora Taylor, residente nella contea di Los Angeles, non sapendo quale nome scrivere sulla sua scheda elettorale abbia consultato Claude, chatbot sviluppato da Anthropic” afferma senatore Giulio Terzi di Fratelli d’Italia. “Inizialmente – un dettaglio assai interessante – l’applicazione si è rifiutata di rispondere, perché addestrata a non esporre giudizi di parte o formulare frasi in qualche modo codificabili come pregiudizi e propaganda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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04. I pro di chi vota

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