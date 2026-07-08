È stata la convocazione nella Nazionale Italiana Over 45 di Maxi Basket a segnare un importante traguardo per l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Nicola Argenziano, in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine – Sezione Analisi della Criminalità. Il riconoscimento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, è stato sottolineato dalle congratulazioni ufficiali del Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, che ha voluto celebrare il risultato raggiunto dal poliziotto, sottolineando il valore che l’impegno sportivo rappresenta anche per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Le congratulazioni del Questore Stando... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Nicola Argenziano, il poliziotto convocato nella Nazionale italiana di basket Over 45

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