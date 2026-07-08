L’Atalanta sta valutando l’acquisto di Kamil Grabara, portiere polacco, come possibile rinforzo per la rosa. Il club sta seguendo con attenzione le sue prestazioni e le caratteristiche tecniche, senza aver ancora formalizzato un’offerta. Grabara è attualmente in evidenza nel mercato internazionale e la società nerazzurra sta analizzando i dettagli per eventuali sviluppi futuri.

Chi è Kamil Grabara, la storia e l’identikit tecnico del portiere polacco finito nel mirino dell’Atalanta. Tutto quello che c’è da sapere. L’ Atalanta continua a muoversi con grande lungimiranza sul mercato internazionale per rinforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni tra campionato e coppe europee. I vertici della Dea hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per un nuovo profilo tra i pali: secondo Matteo Moretto, la Dea ha chiesto informazioni per Kamil Grabara, portiere del Wolfsburg. Una mossa strategica che accende i riflettori su uno dei numeri uno più interessanti e carismatici del panorama calcistico europeo, ideale per i sistemi di gioco moderni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Kamil Grabara, il portiere polacco finito nel mirino dell’Atalanta. Storia e possibili incastri per la porta nerazzurra

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